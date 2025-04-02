Королевский спортсмен завоевал золото Всероссийского первенства по самбо

В конце марта в Оренбурге завершилось одно из крупнейших спортивных событий года — Всероссийское первенство по самбо среди юношей и девушек до 16 лет (U-16). Турнир собрал более 800 участников из 71 региона страны, представляющих лучшие школы самбо России. В составе команды Московской области спортсмен из Королева Эмиль Харадзе показал блестящий результат, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Он продемонстрировал отличную технику и силу духа, уверенно дойдя до финала и завоевав золотую медаль в своей весовой категории. Эта победа стала не только личным достижением, но и важным шагом для всей команды Московской области. За плечами Эмиля уже немало побед, однако эта медаль оказалась особенной — она принесла ему право представлять Россию на Первенстве Европы, которое пройдет на Кипре.

Э турнир имел особое значение, он проходил в Год защитника Отечества и был посвящен 80-летию Великой Победы. Это добавило участникам дополнительную мотивацию и гордость за возможность выступать на таком важном соревновании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.