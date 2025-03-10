Королевский спортсмен стал серебряным призером чемпионата России по самбо

В Краснодаре завершился чемпионат России по самбо — одно из ключевых событий года в мире боевых искусств. В составе сборной Московской области выступал королевский спортсмен Степан Солдатенков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Он дошел до финала и в решающем поединке уступил сопернику по очкам. В итоге житель Королева стал серебряным призером Чемпионата России по самбо 2025. В командном зачете сборная подмосковья по самбо завоевала пять медалей: золото, серебро и три бронзы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.