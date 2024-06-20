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Королевские спортсмены завоевали 17 наград на фестивале по тхэквондо

В Нижнем Новгороде прошел фестиваль по тхэквондо на призы культурного центра посольства Республики Кореи в России. В нем приняли участие 200 спортсменов из 10 регионов РФ. Спортсмены из королева завоевали на фестивале 17 наград, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На церемонии открытия присутствовал консул Республики Корея, Президент союза тхэквондо России, министр спорта Нижегородской области.

Королев на турнире представляла команда школы олимпийского резерва «Металлист». 8 спортсменов в возрасте 8-11 лет показали высокий уровень подготовки и в ходе турнира завоевали 17 медалей в дисциплине Пхумсэ: 6 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых наград.

В последний день турнира для королевских тхэквондистов провели обзорную экскурсию по Нижнему Новгороду, которая стала ярким завершением фестиваля. .

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.