Королевские спортсмены завоевали 16 наград на соревнованиях по плаванию

Королевские спортсмены завоевали 16 наград на Всероссийских соревнованиях по плаванию. Спортивную школу олимпийского резерва «Королев» представляли 25 пловцов, передает пресс-служба администрации городского округа Королев.

В середине июня в Пензе прошли Всероссийские соревнования «Детской Лиги плавания «Поволжье». В турнире приняли участие более 740 юных пловцов из 46 регионов России. Представители 58 спортивных школ в возрасте от 9 до 17 лет боролись в эти дни за звание сильнейших.

Пловцы достойно показали себя на различных дистанциях и завоевали 16 наград: 6 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовых медалей.

В общем медальном зачете королевская команда заняла 7 место.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.