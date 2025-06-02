Королевские пловцы завоевали 13 медалей на областном турнире

В международный день защиты детей в Балашихе наградили победителей престижного областного турнира по плаванию. На старт вышло 40 подмосковных команд. Наукоград представляли 12 воспитанников школы олимпийского резерва «Королев», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Королевские атлеты продемонстрировали отличную подготовку, ловкость и умение выдерживать серьезное спортивное напряжение и показали достойный результат. У них в копилке 13 медалей в многоборье и личных зачетах, 6 из которых золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые.

В личных зачетах на дистанциях 50, 100 и 200 метров первой стала Варвара Фомина. Артем Холщевников показал лучший результат на дистанциях 50 и 100 метров. Также он выполнил норматив кандидата в мастера спорта на дистанции 800 метров став вторым. Золото и серебро у Полины Федотовой, она показала лучшее время, проплыв на спине 50 и 100 метров. Еще четверо воспитанников СШОР «Королев» завоевали призовые места турнира.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.