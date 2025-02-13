Конный завод в Одинцове признан лучшим в РФ по выращиванию лошадей орловской породы

Визитная карточка села Успенское в Одинцовском округе — орловская тройка. Здесь располагается Московский конный завод № 1. По итогам 2024 года он признан лучшим в стране по производству орловской рысистой породы, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Два года подряд Московский конный завод № 1 признан лучшим в РФ по выращиванию лошадей орловской рысистой породы. Такой рейтинг составляют по итогам выступления лошадей на ипподромах, по результатам экспертной оценки заводской деятельности предприятия и по другим параметрам», — рассказывает генеральный директор ОАО «Московский конный завод № 1» Юрий Прохоров.

Сейчас в хозяйстве около 400 лошадей, 200 — это собственность завода. Так как в этом году зима бесснежная, большинство левадов пустует. Для прогулок в основном используют электрическую водилку. Это круглое сооружение рассчитано на 6 лошадей. Оператор управляет системой — определяет скорость шага лошади, продолжительность и интенсивность тренировки.

«В связи с тем, что грунт у нас плохой, здесь очень скользко. Мы не можем с лошадьми работать полноценно в качалках и санках. Спасаемся такой водилкой. Она обеспечивает моцион лошадей. Они не теряют свою мышечную массу и находятся в хорошей форме», — говорит наездник Московского конного завода № 1 Анна Старшинова.

Орловская рысистая порода прошла проверку временем. Лошадей можно встретить на бегах на разных континентах. Орловцы отличаются резвостью, силой и выносливостью. А еще они легко обучаются и прекрасно взаимодействуют с людьми.

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