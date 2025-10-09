Конники Солнечногорска взяли все «золото» на соревнованиях по конкуру

Девять золотых медалей завоевали солнечногорские конники на Открытом кубке общественной организации «Местная спортивная федерация конного спорта городского округа Солнечногорск» по конкуру. Соревнования прошли на базе конноспортивного клуба «Истра Хорс Фарм» в деревне Пятница, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Высшую награду получили в детском зачете Валентина Полетаева, Светлана Бесшапошникова, а самая юная наездница Ева Курилина 2016 года рождения отличилась сразу двумя «золотыми» достижениями — в маршрутах на 40 и 60 см. Среди любителей победу одержали Маргарита Счастнева, Валерия Маринина, Екатерина Гончарова и Анастасия Поликарпова. В общем зачете с препятствиями высотой 90 см лучшее выступление показала Анастасия Колесова.

Победители завершили маршруты с самым быстрым временем и минимальным количеством штрафных баллов. Их наградили кубками, грамотами и медалями.

В муниципальном турнире участвовало 25 пар «всадник-лошадь». Соревнования проходили на открытом грунте в нескольких категориях: дети, любители и общий зачет. Участники проехали по установленным маршрутам с препятствиями, которые преодолевали верхом на лошади на рыси.

Во время турнира клубу «Истра Хорс Фарм» вручили почетную грамоту от администрации Солнечногорска за сотрудничество и помощь детям участников специальной военной операции.

«Благодарю наши конноспортивные клубы за развитие данного вида спорта на территории округа, совместную работу и социальную ответственность. Приятно отметить, что благодаря вашим инициативам в муниципалитете есть площадки для занятий, самореализации и демонстрации умений как опытных конников, так и подрастающего поколения», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Организаторами выступили управление физической культуры и спорта администрации городского округа Солнечногорск и ОО «МСФКС ГОС» Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.