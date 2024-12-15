Российский футбольный союз объявил о начале приема заявок на участие в пятом сезоне Всероссийского конкурса проектов массового футбола «Россия — футбольная страна». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Заявку можно подать на специальной платформе до 9 февраля 2025 года. После завершения приема заявок состоится тщательный отбор проектов, которые будут допущены к участию в конкурсе.

В этом году представили девять новых номинаций, которые откроют двери для самых ярких и интересных инициатив, направленных на развитие футбола в регионах.

Номинации конкурса:

лучший массовый проект в футболе;

лучший проект для лиц с ОВЗ;

лучший проект для женщин;

лучшая любительская лига;

лучший любительский клуб;

лучший корпоративный футбольный проект;

лучшая футбольная инициатива;

лучший проект для детей;

лучший футбольный проект для Вооруженных сил Российской Федерации.

Победители и призеры всех номинаций, за исключением «Лучший корпоративный футбольный проект», будут награждены денежными призами. Первое место — 350 тысяч рублей, второе — 300 тысяч, третье — 250 тысяч.

Десятый победитель конкурса будет выбран народным голосованием. Пользователи смогут проголосовать за понравившийся проект на платформе. Лучший проект получит денежный приз в размере 350 тысяч рублей. Подробнее можно узнать на сайте https://strana.rfs.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.