Конкурс «Россия — футбольная страна» ждет мытищинских участников
Фото - © Пресс-служба городского округа Мытищи
Российский футбольный союз объявил о начале приема заявок на участие в пятом сезоне Всероссийского конкурса проектов массового футбола «Россия — футбольная страна». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Заявку можно подать на специальной платформе до 9 февраля 2025 года. После завершения приема заявок состоится тщательный отбор проектов, которые будут допущены к участию в конкурсе.
В этом году представили девять новых номинаций, которые откроют двери для самых ярких и интересных инициатив, направленных на развитие футбола в регионах.
Номинации конкурса:
- лучший массовый проект в футболе;
- лучший проект для лиц с ОВЗ;
- лучший проект для женщин;
- лучшая любительская лига;
- лучший любительский клуб;
- лучший корпоративный футбольный проект;
- лучшая футбольная инициатива;
- лучший проект для детей;
- лучший футбольный проект для Вооруженных сил Российской Федерации.
Победители и призеры всех номинаций, за исключением «Лучший корпоративный футбольный проект», будут награждены денежными призами. Первое место — 350 тысяч рублей, второе — 300 тысяч, третье — 250 тысяч.
Десятый победитель конкурса будет выбран народным голосованием. Пользователи смогут проголосовать за понравившийся проект на платформе. Лучший проект получит денежный приз в размере 350 тысяч рублей. Подробнее можно узнать на сайте https://strana.rfs.ru.
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