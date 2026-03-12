Конькобежцы Подмосковья завоевали четыре медали на первенстве России

Подмосковные конькобежцы завоевали золото, два серебра и бронзу на первенстве России, которое прошло с 9 по 13 марта 2026 года в Москве, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Золотую медаль на дистанции 500 метров среди юниорок выиграла Ксения Сиразева, представляющая областной Центр олимпийских видов спорта в Коломне. Второй и третьей финишировали спортсменки из Челябинской области и Санкт-Петербурга.

На дистанции 1000 метров Сиразева стала бронзовым призером. Золото завоевала представительница Санкт-Петербурга, серебро — спортсменка из Москвы.

Среди юниоров две серебряные награды взял Савелий Пронин из коломенского Центра олимпийских видов спорта. Он стал вторым на дистанциях 500 и 1000 метров. Победы на этих дистанциях одержали спортсмены из Иркутской области и Санкт-Петербурга, бронзовые медали также достались их соперникам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.