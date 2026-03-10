Конькобежцы Подмосковья взяли 13 медалей Кубка России в Коломне

Сборная Московской области завоевала 13 медалей на V этапе и по итогам общего зачета Кубка России по конькобежному спорту. Соревнования прошли с 4 по 7 марта 2026 года в Коломне, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

На V этапе подмосковные спортсмены выиграли шесть медалей в личных дисциплинах — три серебряные и три бронзовые. В общем зачете Кубка России представители региона добавили к ним одну золотую, три серебряные и три бронзовые награды.

Елена Еранина стала серебряным призером в масс-старте на 16 кругов и завоевала бронзу на дистанции 1500 метров. По итогам общего зачета она выиграла золото в масс-старте, а также получила серебряные медали на дистанциях 1000 и 1500 метров. Серебро на дистанции 1500 метров среди мужчин завоевал Максим Шарапов с результатом 1 минута 48,40 секунды.

Ирина Кузнецова из областного центра олимпийских видов спорта в Коломне стала бронзовым призером на дистанциях 500 и 1000 метров. В общем зачете она получила серебро на 500 метрах и бронзу на 1000 метрах. Команда в составе Дарьи Краснокутской и Людмилы Кузьменко из СШОР «Комета» и Виктории Морозовой из областного центра олимпийских видов спорта выиграла серебро в спринте на шесть кругов и заняла третье место на дистанции три круга. В общем зачете спортсменки стали бронзовыми призерами в спринте на три круга.

Также бронзовую медаль общего зачета в масс-старте среди мужчин завоевал Даниил Чмутов, набрав 562 очка. Турнир прошел в Коломне в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.