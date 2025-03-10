Конькобежцы Подмосковья взяли 12 медалей в общем зачете Кубка России

Спортсмены из Подмосковья удостоились трех золотых, трех серебряных и шести бронзовых наград в общем зачете Кубка России по конькобежному спорту, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Победители и призеры Кубка страны были определены по сумме финальных очков всех пяти этапов турнира.

​Обладателями Кубка России стали представители Подмосковья: Даниил Алдошкин на дистанции 5000 метров, Анастасия Семенова в масс-старте на 16 кругов среди женщин и Михаил Казелин в масс-старте на 16 кругов среди мужчин. По итогам сезона 2024/2025 им удалось набрать больше всего очков.

​Серебряные медали на счету Михаила Казелина на дистанции 1 000 метров, Ирины Кузнецовой на дистанции 500 метров и Анастасии Семеновой на дистанции 1 500 метров.

​И почетные третьи места общего зачета заняли: Михаил Казелин на 500-метровке, Елена Еранина на дистанциях 1 000 и 1 500 метров, Даниил Алдошкин на дистанции 1500 метров. Также бронзовые награды в командном забеге на восемь кругов завоевали Даниил Чмутов, Максим Шарапов и Илья Иванов. Среди женщин в командном спринте на три круга «бронза» в активе Анастасии Семеновой, Ирины Кузнецовой и Елены Ераниной.

​«Для меня подход к этим соревнованиям был особенно тяжелым, потому что я заболел. Все силы ушли на то, чтобы побороть болезнь, а на соревнования осталось сил самую малость, никакой тяжелой работы, только легкая подводка. Тем не менее соревнования супер, мне все нравится, лед в Коломне классный, катит, цепляет, держит», — сказал Михаил Казелин.

​Сезон Кубка России 2024/2025 по конькобежному спорту завершился финальным пятым этапом, который проходил в городе Коломна с 6 по 9 марта. Сборная Московской области на финале Кубка страны завоевала десять наград, из них три золотые, четыре серебряные и три бронзовые. Турнир проводился в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

​Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Андрей Воробьев также сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.