Конькобежцы Подмосковья выиграли шесть медалей на первенстве России

Спортсмены Московской области завоевали золото, три серебра и две бронзы на первенстве России по конькобежному спорту, которое прошло с 9 по 13 марта 2026 года в Москве. Награды получили юниоры и юниорки из Коломны, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В соревнованиях среди юниорок на дистанции 500 метров победила Ксения Сиразева, представляющая областной центр олимпийских видов спорта в Коломне. На дистанции 1000 метров она также стала бронзовым призером.

Среди юниоров на дистанции 1500 метров серебряную медаль завоевал Савелий Пронин из областного центра олимпийских видов спорта в Коломне. Еще два серебра он выиграл на дистанциях 500 и 1000 метров.

Бронзовые награды в командном спринте на три круга получили представительницы сборной Московской области Ксения Сиразева, Мария Логинова и Арина Денисова.

Первенство России проходило в Москве и было организовано в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.