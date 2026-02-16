Конькобежцы из Подмосковья выиграли восемь медалей на этапе Кубка России в Кирове

Сборная Московской области завоевала три золота, четыре серебра и одну бронзу на IV этапе Кубка России по конькобежному спорту, который прошел в Кирове с 12 по 15 февраля 2026 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Спортсмены из Московской области успешно выступили на IV этапе Кубка России по конькобежному спорту. В командном спринте на три круга среди женщин золото выиграли Дарья Краснокутская, Виктория Морозова и Людмила Кузьменко с результатом 1.39,31 секунды. Эта же команда стала первой в командном забеге на шесть кругов, показав время 3.40,90 секунды.

Дарья Краснокутская также принесла Подмосковью золотую медаль в масс-старте на 16 кругов, завершив дистанцию за 11.27,68 секунды. Серебряные награды завоевала Елена Еранина на дистанциях 1000 метров (1.23,53 секунды), 1500 метров (2.08,84 секунды) и в масс-старте на 16 кругов (11.28,81 секунды). Илья Иванов стал серебряным призером в мужском масс-старте на 16 кругов с результатом 9.13,28 секунды.

Бронзовую медаль в мужском масс-старте на 16 кругов завоевал Даниил Чмутов, показав время 9.13,68 секунды. Соревнования прошли в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.