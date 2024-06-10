Конькобежный центр «Коломна» стал местом проведения спартакиады пенсионеров

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Региональная спартакиада пенсионеров Московской области в 2024 состоялась в конькобежном центре «Коломна» 8 июня. В этом году в ней приняли участие 38 команд. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В программу соревнований вошли эстафета, легкая атлетика, плавание, настольный теннис, стрельба, шахматы и игра в дартс.

Городской округ Егорьевск представляла команда из 4 мужчин и 4 женщин.

По итогам соревнований наша команда вошла в десятку лучших команд по Московской области.

В индивидуальных соревнованиях по дартсу Марсакова Лидия стала победителем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.