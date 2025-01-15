Конгрессмены США проголосовали против участия трансгендеров* в женском спорте

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, который запрещает трансгендерам* принимать участие в женских школьных спортивных командах. За проголосовали 218 конгрессменов, против — 206, сообщает «Лента.ру» .

Также принятый законопроект запрещает государственное финансирование школ, если в их спортивных командах принимают участие трансгендеры*. Таким образом республиканцы попытались уравнять условия девушек для участия в спортивных состязаниях.

При этом демократы считают, что подобный законопроект приведет к вторжению в частную личную жизнь. Они высказали мнение, что республиканцы в очередной раз показали свою зацикленность на борьбе с трансгендерами*. Демократы уверены, что это время лучше потратить на принятие мер по борьбе с ценами на продукты и создание рабочих мест.

Ранее пользователи социальной сети и форума Reddit массово угрожали совершить суицид из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Они боятся, что страну охватят диктатура и репрессии, в том числе по отношению к трансгендерам* и геям*.

* ЛГБТ — организация, признана экстремистской и запрещена в России.