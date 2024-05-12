Комитет ГД одобрил кандидатуру Дегтярева на должность министра спорта

сегодня в 16:39

Комитет ГД по физической культуре и спорту поддержал кандидатуру Михаила Дегтярева на должность министра спорта. По его словам, развитие спорта является важным фактором патриотического воспитания, сохранения духовных традиций и ценностей, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Опорой в работе министерства Дегтярев назвал стратегию развития и госпрограмму, закон о физической культуре и спорте. Их рассмотрят на предмет необходимости внесения изменений в связи с текущими вызовами.

Основной акцент в работе министерства сделают на развитие массового спорта как основы здоровья и вовлечения населения в активную жизнь. Детско-юношеский спорт должен становиться более доступным, целью являются бесплатные занятия.

Также Дегтярев уточнил, что спортивный принцип остается главным приоритетом во всем.