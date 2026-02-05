Комиссия по допуску на «Лыжню России-2026» начнет работу в Подмосковье 9 февраля

Прием заявок на участие в 44-м Всероссийском старте «Лыжня России» продолжается в Подмосковье. Комиссия по допуску участников начнет работу 9 февраля в Москве, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Комиссия по допуску участников на «Лыжню России-2026» будет работать с 9 по 13 февраля 2026 года по адресу: Москва, ул. Кулакова, д. 20, корп. 1. График работы: понедельник и среда с 09:00 до 18:00, вторник и четверг с 11:00 до 20:00, пятница с 11:00 до 18:00.

Соревнования пройдут 14 февраля на трассе Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в Химках. Регистрация участников открыта на портале Госуслуги. К участию допускаются все желающие старше 12 лет, для которых подготовлена дистанция 10 километров.

В рамках мероприятия состоится традиционный костюмированный забег на дистанцию чуть более 1 километра. Участники выйдут на старт в ярких нарядах, а победители будут определяться по креативности образа.

В 2026 году волонтерами на «Лыжне России» в Подмосковье станут особенные дети из Добрых домов Московской области.

«Лыжня России» проводится с 1982 года и объединяет профессиональных спортсменов и любителей лыжного спорта по всей стране. В гонке ежегодно участвуют более полумиллиона человек из 70 регионов России. Мероприятие реализуется в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.