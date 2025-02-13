Команды турнира по уличному хоккею в Подмосковье будут бороться за 150 тыс руб

Впервые организаторы традиционного турнира по уличному хоккею Pond Hockey объединили любительский и профессиональный дивизионы в одну группу, где команды будут бороться за призовой фонд, который составит 150 тыс. рублей, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

На сегодняшний день для участия в турнире заявки подал 21 коллектив. В матчах за призовые места встретятся команды: «Феникс» (Люберцы), «Мясодел» (Краснодар), «Радуга» (Дубна), «Соловей» (Красногорск), «Авангард» (Домодедово), «Акулы» (Видное), АСГ (Обнинск), «Сатурн» (Раменское), «Нахабинская Ракета» (Нахабино), «Волки» (Ярославль), «Meteor» (Москва), «Русский трест» (Красногорск), «Похмельные» (Москва), «Дали» (Воскресенск), «Пассажиры» (Можайск), «Бутырка» (Москва), С. Л.О.Н (Москва), Аврора (Москва), ВСЕ СВОИ (Москва), Ракета (Красногорск) и Ракета-2 (Красногорск).

Призовой фонд по итогам турнира будет распределен между командами, занявшими места на пьедестале: 1 место — 80 тыс. рублей 2 место — 40 тыс. рублей и 3 место — 30 тыс. рублей.

Отдельно, в рамках медийного дивизиона турнира по уличному хоккею сыграют: ХК NBSK, ХК «Hockey Brothers», а также команды известного комика и шоумена Азамата Мусагалиева ХК «10» и спортивного функционера, организатора бойцовского промоушена Fight Nights Global Камила Гаджиева ХК «TruFighters».

ХК «Hockey Brothers» и ХК «10» становились чемпионами в первом и втором сезонах проекта соответственно. Отметим, что медиа-команды выступят вне соревновательной части турнира и борьбе за призы.

Прием заявок от команд продолжается на сайте: https://pondhockey.ru/.

К участию в любительском турнире по уличному хоккею Pond Hockey допускаются все желающие в возрасте от 14 лет. Игры будут проходить в формате 4×4 без вратарей, а состав каждой команды не должен превышать 7 человек.

Для желающих побороться за призовой фонд, но не собравших команду, есть возможность оставить заявку на поиск коллектива на официальной странице в VK. Там публикуются актуальные новости предстоящего события.

Понд-хоккей — это разновидность хоккея с шайбой под открытым небом, в который играют «четверками», без вратарей. В нем запрещены силовые приемы — только дриблинг и слаженная работа всей команды. Первый турнир прошел на льду стадиона «Зоркий» в Красногорске и собрал более 40 команд. В прошлом году участниками соревнований стали 59 хоккейных коллективов.

Место проведения — г. Красногорск, ул. Пионерская 31, стадион «Зоркий», дата проведения — 23 февраля 2025 г.

Соревнования организованы в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.