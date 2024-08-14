Команды РФ, Беларуси и Ирана сыграют за Кубок губернатора Подмосковья по гандболу

В турнире примут участие четыре команды. Две из них российские — «Чеховские медведи» и «Пермские медведи». Также зрители увидят игру представителей иранского гандбольного клуба «Табас» и белорусского «СКА-Минск». Всего команды проведут шесть встреч. Соревнования пройдут на домашней арене «Чеховских медведей» — во дворце спорта «Олимпийский» им. В. С. Максимова.

​Приобрести билеты можно онлайн на сайте.

​«Хочу поблагодарить губернатора Подмосковья Андрея Воробьева за помощь в организации традиционного турнира в Чехове. Это событие помогает консолидировать гандбольное сообщество. Более того, турнир помогает находить изъяны в подготовке спортсменов и устранять их к началу чемпионата. В этом году на Кубке губернатора соперники будут очень достойные. Мы рады их приветствовать. Для гостей мы сделаем самую комфортную обстановку», — прокомментировал главный тренер «Чеховских медведей» Владимир Максимов.

​В день открытия Кубка, 16 августа, пройдут два матча: гости из Ирана сыграют с «Пермскими медведями», а «Чеховским медведям» будут противостоять минчане. В перерыве между встречами состоится торжественная церемония открытия. Во второй день турнира «СКА-Минск» сразится с «Пермскими медведями», а хозяевам площадки предстоит игра с «Табасом». В последний день соревнований сильнейшего выявят «СКА-Минск» и «Табас», а в заключительном матче турнира болельщики смогут насладиться «медвежьим дерби». Обладатель Кубка губернатора будет выявлен по итогам всех проведённых встреч.

​«Турнир в Чехове является важным этапом подготовки к новому сезону. Всегда интересно и ценно сыграть с хорошими командами, тем более у нас прилично обновился состав. Надо нарабатывать новые связи, ставить новую защиту. У нас несколько изменится стиль игры, но именно за счет работы и характера можно компенсировать потерю лидеров. Очень интересно сыграть и с иранской командой. С «Пермью» всегда напряженные игры. А с «Чеховскими медведями» в прошлом году, можно сказать, у нас получился финальный матч. Поэтому снова ждем встречи», — отметил главный тренер «СКА-Минск» Дмитрий Никуленков.

​Традиционный Кубок губернатора Московской области по гандболу проходит в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.