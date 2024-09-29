Команды Подольска взяли золото и бронзу игр «Девушки в погонах»

В Подольск для участия во Всероссийской военно-патриотической игре «Девушки в погонах» приехали 120 команд из 23 регионов России от Амурской области до Калининграда, от Архангельска до Краснодарского края. Подольчанки из «Витязя Быково» победили в военно-патриотической игре «Девушки в погонах». Бронзу взял подольский отряд «Варяг», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Поздравляю наших девушек-юнармейцев с очередными успехами! Результаты впечатляющие. Еще совсем юные, они по-взрослому умеют справляться с трудностями и готовы встать на защиту своих, если понадобится. Гордимся нашими юными жительницами!», — сказал глава Подольска Григорий Артамонов.

С этого года игра, приуроченная к годовщине подвига народа в Битве за Москву, стала всероссийской. Теперь игру будут носить имя ветерана Великой Отечественной войны Марии Рохлиной. В свой 100-летний юбилей ветеран Великой Отечественной войны приехала, чтобы лично поддержать участниц.

«Дорогие девочки, ни одна армия в мире без нас не обходится. Держите марку, держите свое достоинство, любовь к Родине, преданность ей, никогда не нарушайте ни одну клятву, ни одну присягу! Только вперед!», — сказала Рохлина.

Девушки показали себя в спортивном ориентировании, тактической стрельбе, марш-броске и многом другом.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.