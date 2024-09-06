Команды Подмосковья поборются на турнире «Стальная воля» по адаптивному футболу

Сборные региона представлены в трех дисциплинах: футбол лиц с заболеванием церебральным параличом и мини-футбол лиц с интеллектуальными нарушениями среди команд юношей, а также мини-футбол слепых среди мужских команд. Соревнования у спортсменов с заболеванием церебральным параличом и футболистов с интеллектуальными нарушениями пройдут с групповым этапом и стадией плей-офф. Турниры остальных дисциплин пройдут по круговой системе. Также впервые в рамках самарского этапа «Стальной воли» пройдут соревнования по футболу на электроколясках среди юношеских команд. Всего будет представлено семь дисциплин среди мужчин, женщин, юношей и девушек.

​Соревнования проходят в городе Самара с 5 по 7 сентября на тренировочных полях «Солидарность Самара Арены» и в универсальном комплексе «МТЛ Арена». Турнир объединил более 600 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью из 25 регионов России.

​Впервые в истории «Стальной воли» торжественная церемония открытия прошла на стадионе чемпионата мира по футболу 2018 года — «Солидарность Самара Арене». Церемонию провели олимпийский чемпион, член комитета РФС по социальной ответственности Юрий Борзаковский, лучший бомбардир «Крыльев Советов» в истории чемпионатов России Андрей Каряка и экс-капитан сборной России по футболу, руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности РФС Алексей Смертин.

​«Стальная воля» не впервые проходит на волжских берегах, но впервые в Самаре. Мы хотим не только расширять географию и показывать нашим участникам разные уголки нашей страны. Для нас также важно, чтобы люди в разных регионах видели по-настоящему сильных духом спортсменов с безграничными возможностями», — прокомментировал Алексей Смертин.

​Всероссийские соревнования «Стальная воля» организованы в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.