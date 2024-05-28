Команды из Реутова стали призерами регионального этапа «Зарница 2.0»

«Команды „Вымпел СОШ № 1“ и „Юнармия-стрела“ отстаивали честь наукограда. Ребята показали свои навыки и умения в преодолении полосы препятствий, разборки и сборки автомата, строевой подготовке, оказании медицинской помощи, кибербезопасности.

Команда «Юнармия-стрела» Заняла третье место в средней возрастной группе, а «Вымпел СОШ № 1» — второе место в старшей группе», — уточнили в пресс-службе.

Всего за призовые места боролись 11 команд Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.