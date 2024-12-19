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Команды из Подмосковья стали победителями в турнире по регби-7

Команда «Лосино-Петровский-1» стала победителем Всероссийских соревнований «Зимний турнир» по регби-7 среди девочек до 14 лет. Еще один коллектив — Сокол Ladies из Ступина — занял третье место, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В финальной игре, где определялся победитель турнира, подмосковная команда «Лосино-Петровский-1» встретилась с хозяйками площадки соревнований — сборной Мордовии. Встреча завершилась убедительной победой коллектива из Московской области со счетом 25:15. Недавно команда «Лосино-Петровский-1» стала триумфатором соревнований «Краса регби» в Сочи.

Вторая команда региона — Сокол Ladies из Ступина, получившая обидное поражение от сборной Мордовии, вела борьбу за третье место со сборной Санкт-Петербурга. И оказалась сильнее. Как итог — «бронза» турнира.

Всего в соревнованиях принимали участие 16 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Республик Дагестан, Мордовия и Татарстан, Кузбасса, Нижегородской, Московской, Челябинской и Калининградской областей.

«Зимний турнир» по регби-7 среди девочек до 14 лет прошел в Саранске в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.