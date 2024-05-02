Команды из Подмосковья стали победителями в двух турнирах по регби-7

Сборная Подмосковья завоевала главный трофей всероссийских соревнований «Весенний Кубок» по регби-7 среди девушек U-18, а клуб «Соколы» из Долгопрудного выиграл межрегиональный турнир «Весенний турнир ЦФО и СЗФО» среди девочек U-15, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Всероссийские соревнования и межрегиональный турнир собрали 14 команд разных возрастов. Команда Московской области оказалась сильнейшей среди четырех участников «Весеннего Кубка».

«Весенний Кубок» является отбором к финальному третьему этапу XII летней Спартакиады учащихся России 2024 года. Таким образом, подмосковная команда обеспечила себе участие в турнире, который пройдет с 11 по 14 июля в Краснодаре.

В рамках межрегионального турнира за победу боролись 10 команд девочек до 15 лет. Сильнейшими стали хозяйки соревнований — команда «Соколы» из Долгопрудного. Кроме того, команда девочек СШОР по игровым видам спорта Московской области стала бронзовым призером.

Всероссийские соревнования «Весенний Кубок» среди девушек до 18 лет и межрегиональный турнир «Весенний турнир ЦФО и СЗФО» среди девочек до 15 лет проходили с 26 по 28 апреля в Долгопрудном.

Турниры состоялись в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.