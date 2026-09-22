Команды академии «СШОР Химки» сыграют с брянским «Динамо» 26 сентября

Команды академии «СШОР Химки» 26 сентября сыграют с брянским «Динамо» в 28-м туре Юношеской футбольной лиги Центр. Матчи пройдут на стадионе спортивного комплекса «Новые Химки».

В 11:30 на поле выйдут футболисты до 15 лет, в 14:30 — игроки до 16 лет. До конца турнира химчанам в каждой возрастной группе предстоит провести по три встречи.

Сезон команды академии завершат 10 октября домашними матчами с футбольной академией Смоленской области. Участие в Юношеской футбольной лиге Центр помогает молодым футболистам совершенствовать спортивное мастерство. Болельщиков пригласили поддержать химкинские команды.

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.