Команда звезд мирового хоккея сыграет с жителями Лобни и Пушкина
Фото - © Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Всех подмосковных любителей хоккея ожидают сразу два матча «Легенд хоккея» с любительскими сборными жителей Московской области. В субботу, 15 февраля, состоится игра в городском округе Лобня, а 16 февраля, в воскресенье — в городском округе Пушкинский, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.
На лед в центральном парке культуры и отдыха «Лобня» выйдут Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Вячеслав Буцаев, Алексей Касатонов, Виталий Прохоров, Сергей Коньков и Сергей Соин. К ним присоединится звезда сериала «Молодежка» Артур Каспранов, а также солист группы «Иванушки» Кирилл Андреев.
Не менее представительный состав приедет на матч с жителями городского округа Пушкинский: Вячеслав Фетисов, Вячеслав Буцаев, Алексей Касатонов, Александр Гуськов, Андрей Коваленко, Сергей Коньков и Сергей Соин. Также в одной команде со звездными хоккеистами сыграют: Кирилл Андреев, актер Иван Мулин, исполнивший роль Антона Антипова в сериале «Молодежка», и титулованный российский футболист, обладатель Кубка Португалии, двукратный чемпион СССР Александр Мостовой.
В обеих встречах игрой Легенд хоккея будет руководить бессменный тренер команды, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев.
Ни одно спортивное событие проекта «Выходи во двор» не может обойтись без «живых» комментариев для зрителей от спортивного журналиста, депутата Московской областной Думы Олега Жолобова. Матчи в Лобне и Пушкине не станут исключением.
Не останутся без внимания и самые юные любители хоккея. Перед началом гала-матчей для них запланированы мастер-классы от Сергея Конькова. Двукратный обладатель Кубка Гагарина поделится с молодыми спортсменами секретами своего хоккейного мастерства. Кроме того, все гости каждого из мероприятий смогут принять участие в викторинах, розыгрышах призов с автографами именитых игроков, а также получить в подарок спортивную атрибутику.
Место проведения матча 15 февраля: г. Лобня, ул. Ленина, 22, Центральный парк культуры и отдыха «Лобня».
Место проведения матча 16 февраля: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 3А, Центральный парк культуры и отдыха.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.
«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.