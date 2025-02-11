Команда звезд мирового хоккея сыграет с жителями Лобни и Пушкина

Всех подмосковных любителей хоккея ожидают сразу два матча «Легенд хоккея» с любительскими сборными жителей Московской области. В субботу, 15 февраля, состоится игра в городском округе Лобня, а 16 февраля, в воскресенье — в городском округе Пушкинский, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

На лед в центральном парке культуры и отдыха «Лобня» выйдут Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Вячеслав Буцаев, Алексей Касатонов, Виталий Прохоров, Сергей Коньков и Сергей Соин. К ним присоединится звезда сериала «Молодежка» Артур Каспранов, а также солист группы «Иванушки» Кирилл Андреев.

​Не менее представительный состав приедет на матч с жителями городского округа Пушкинский: Вячеслав Фетисов, Вячеслав Буцаев, Алексей Касатонов, Александр Гуськов, Андрей Коваленко, Сергей Коньков и Сергей Соин. Также в одной команде со звездными хоккеистами сыграют: Кирилл Андреев, актер Иван Мулин, исполнивший роль Антона Антипова в сериале «Молодежка», и титулованный российский футболист, обладатель Кубка Португалии, двукратный чемпион СССР Александр Мостовой.

​В обеих встречах игрой Легенд хоккея будет руководить бессменный тренер команды, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев.

​Ни одно спортивное событие проекта «Выходи во двор» не может обойтись без «живых» комментариев для зрителей от спортивного журналиста, депутата Московской областной Думы Олега Жолобова. Матчи в Лобне и Пушкине не станут исключением.

​Не останутся без внимания и самые юные любители хоккея. Перед началом гала-матчей для них запланированы мастер-классы от Сергея Конькова. Двукратный обладатель Кубка Гагарина поделится с молодыми спортсменами секретами своего хоккейного мастерства. Кроме того, все гости каждого из мероприятий смогут принять участие в викторинах, розыгрышах призов с автографами именитых игроков, а также получить в подарок спортивную атрибутику.

​Место проведения матча 15 февраля: г. Лобня, ул. Ленина, 22, Центральный парк культуры и отдыха «Лобня».

Место проведения матча 16 февраля: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 3А, Центральный парк культуры и отдыха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.