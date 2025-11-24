Команда «Заречье-Одинцово» обыграла краснодарское «Динамо»

Волейбольная команда «Заречье-Одинцово» продолжила победную серию в рамках предварительного этапа чемпионата России Суперлиги. Матч завершился в пользу подмосковных спортсменок: в Одинцово они обыграли краснодарское «Динамо», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Домашний матч оказался непростым для хозяек площадки: пять партий обе команды шли, перехватывая инициативу. Тем не менее «Заречье» оказалось сильнее и завершило встречу со счетом 3:2 в свою пользу.

«Сегодня мы увидели, что текущее место в турнирной таблице не всегда показатель «легкой победы» — будучи на последнем месте, «Динамо» навязало нам пять тяжелых партий. Поэтому расслабляться нельзя никогда!», — прокомментировал выступление команды председатель Наблюдательного совета женского волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» Сергей Колунов.

Таким образом, подмосковная команда продолжила победную серию: сейчас в активе «Заречья» уже девять успешных матчей в рамках Суперлиги чемпионата России. 29 ноября одинцовские волейболистки сыграют в гостях у команды «Тулица» (Тульская область).

Чемпионат России по волейболу проводится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

