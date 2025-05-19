Команда «ВВА-Подмосковье» выиграла третий тур чемпионата РФ по регби-7 среди женщин

Подмосковный клуб «ВВА-Подмосковье» завоевала золото третьего тура чемпионата РФ по регби-7. Победа стала первой для команды за текущий сезон. После трех этапов турнира женская команда из Московской области занимает вторую строчку, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

По итогам третьего тура женского чемпионата по регби-7 команда «ВВА-Подмосковье» стала сильнейшей. В финале спортсменки «военлетов» одержали победу над ЦСКА со счетом 24:5. Отметим, что «летчицы» сумели обыграть давнего и принципиального соперника — столичный армейский клуб. В рамках первого тура чемпионата ЦСКА нанес поражение подмосковной команде в игре за первое место.

«Победа! Наши «летчицы» наконец одолели своих давних соперников! Уверенно! Красиво! Исторический матч, яркая игра и долгожданный триумф. «ВВА-Подмосковье» — героини третьего тура», — сказано в телеграм-канале клуба.

По итогам третьего тура подмосковная команда заняла первое место в турнирной таблице. Дублем в решающей игре отметилась Василиса Николенко. На пути к пьедесталу «ВВА-Подмосковье» обыграл пермский «Витязь» и казанский «Зилант».

В соревнованиях принимают участие девять команд: «ВВА-Подмосковье» (Московская область), ЦСКА (Москва), «Зилант» (Казань), «Кубань» (Краснодарский край), «Енисей-СТМ» (Красноярский край), «Витязь» (Пермь), «Красный Яр» (Красноярск), «Ростов-ДГТУ» (Ростов-на-Дону) и «Аргат» (Усть-Лабинск).

Третий тур чемпионата России по регби-7 среди женщин прошел 18 мая в Красноярске. Четвертый тур состоится также в Красноярске на 24 мая.

Турнир организован в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.