Команда ветеранов СВО из Сергиева Посада победила на турнире по волейболу сидя

В Рузе на базе Центра восстановительной терапии им. М. А. Лиходея состоялся турнир по волейболу сидя среди команд Московской области. При поддержке главы округа Оксаны Ерохановой и администрации на турнир подала заявку команда из Сергиево-Посадского округа, состоящая из ветеранов СВО. Капитан и основатель команды — Павел Гизевский, ветеран, награжден «Орденом Мужества» и медалями «За Отвагу». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Всего в турнире приняли участие 4 команды, в состав которых вошли как спортсмены с инвалидностью, так и без. По итогам турнира первое место и звание победителей завоевала команда Ассоциации ветеранов СВО из Сергиева Посада.

В Сергиево-Посадском округе Ассоциация начала работу в марте этого года. Глава округа Оксана Ероханова подписала соглашение о сотрудничестве с Натальей Нестеровой, возглавляющей областную Ассоциацию. Руководителем местного отделения был избран Александр Волков, бывший командир отряда ОМОН «Пересвет». Офис расположился на ул. Валовая, 50А.

Главная задача Ассоциации — поддержка ребят, вернувшихся с передовой. Ветеранам помогают решать вопросы по получению положенных денежных средств, прохождению медицинских обследований, реабилитации, организации отдыха и досуга для детей ветеранов, трудоустройству бойцов. Вернувшиеся с фронта ребята уже работают на Загорском трубном заводе, ГАЭСе и в других компаниях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе реабилитационных центров в Подмосковье, где помогают бойцам СВО. В том числе построен большой центр для реабилитации слепоглухонемых.

«По реабилитации у нас несколько специальных центров, они завязаны на протезирование, адаптацию, реабилитацию. Такой большой центр работает в Коломне, общая реабилитация у нас в „Ясенках“, это в Наро-Фоминске. Сейчас и специалисты, и сами ребята попросили построить многофункциональный бассейн, чтобы проводить различные процедуры», — сказал Воробьев.

В регионе продолжается набор на контрактную службу. Подробнее — на сайте контрактмо.рф.