Долголеты из Серпухова заняли второе место в финале областного турнира

Команда участников клуба «Активное долголетие» из Серпухова продемонстрировала высокий уровень игры и в итоге заняла второе место в финальном этапе областного турнира по волейболу, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Это был заслуженный успех, который пришелся на сложную и захватывающую борьбу с другими сильными командами. Перед этим серпуховская команда проявила свою силу и мастерство, став первыми в зональном этапе соревнований. Их победа в зоне была лишь началом пути к триумфу в финале.

В финале турнира, который был организован в рамках программы «Активное долголетие», участвовали пять команд из разных уголков Подмосковья. Это соревнование стало не только спортивным испытанием, но и возможностью для участников продемонстрировать свою выносливость, дружбу и сплоченность в команде.

В итоге каждая команда смогла показать свои лучшие качества и умения, что сделало турнир по-настоящему захватывающим и запоминающимся для всех участников и болельщиков.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.