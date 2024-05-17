Команда СОШ № 29 из Балашихи стала чемпионом первой единой школьной лиги

​Торжественная церемония награждения победителей и призеров Балашихинской школьной спортивной лиги прошла в ДК «Балашиха». Отдельно были отмечены победители в каждом из видов спорта лиги. В турнире по баскетболу 3×3 среди девушек победу одержала школа № 30, а среди юношей — школа № 12. В соревнованиях по шахматам среди лучшей стала школа № 3. Чемпионом лиги по футболу стали учащиеся школы № 29. И первое место по итогам волейбольного первенства заняла гимназия № 1.

​Кроме того, были отмечены и награждены лучшие игроки и лучшие наставники по всем видам спорта, также вручались призы за волю к победе, за честную игру, за медиа-прорыв, приз самого универсального спортсмена и приз зрительских симпатий.

​Абсолютный победитель лиги, школа № 29, определялся по суммарному количеству набранных баллов общего зачета соревнований по всем четырем видам спорта.

​«Я, побывав на ряде матчей, убежден, что Балашихинская школьная лига станет хорошей доброй традицией и ежегодно в ней будут участвовать все школы нашего города. Всем, кто причастен к лиге, к этому спортивному мероприятию: министерству спорта, нашему управлению спорта, управлению образования, директорам школ, тренерам, судьям, конечно, ребята, огромное спасибо за то, что вы провели этот, действительно, потрясающий сезон. Уверен, что впереди вас ждут еще много важных, увлекательных соревнований не только в спорте, но и в образовании, поступлении в институт» — сказал глава г. о. Балашиха Сергей Юров.

​Уникальный спортивный проект «Балашихинская школьная лига» был запущен в городском округе Балашиха в ноябре 2023 году совместно с министерством физической культуры и спорта Московской области. Инициатива объединила учащихся общеобразовательных школ округа в четырех видах спорта: баскетбол 3×3, волейбол, мини-футбол и шахматы.

​Турниры по четырем видам спорта проходили на протяжении 189 дней. В соревнованиях приняло участие 29 школ и более 1 500 школьников. Всего сыграно 2 554 игры (шахматы — 1 680 партий, волейбол — 189, мини-футбол — 189, баскетбол 3×3 — 496).

​Мероприятия в рамках Балашихинской школьной лиги проходили в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.