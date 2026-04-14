сегодня в 19:27

Команда школы №2 из Шатуры вышла в финал школьной лиги

Волейболистки школы № 2 из Шатуры 10 апреля выиграли финал 4-го дивизиона регионального этапа единой школьной лиги, обыграв команду из Луховиц. Теперь спортсменки представят округ в «Финале Четырех», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По словам тренера Андрея Лизунова, команда школы № 2 прошла турнир без поражений. Шатурянки оказались сильнее сборных из 13 округов — Раменского, Жуковского, Люберец, Бронниц, Воскресенска, Зарайска, Каширы, Коломны, Егорьевска, Лыткарина, Луховиц, Котельников и Реутова.

«Это результат упорных тренировок, слаженной командной работы и настоящего спортивного духа. Каждая игра была испытанием, но девочки проявили стойкость, мастерство и волю к победе», — подчеркнул Андрей Лизунов.

С 11 апреля команда возобновила тренировки. 23 апреля в «Финале Четырех» определят сильнейших среди школ Подольска, Балашихи, Шатуры и Дмитровского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.