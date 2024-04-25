Команда школы № 3 Балашихи стала победителем школьной лиги по шахматам

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Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Ивана Флерова в Балашихе стала победителем муниципальной школьной лиги по шахматам. Второе и третье места заняли СОШ № 4 и 8 соответственно, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Ивана Флерова Балашихи стала победителем муниципальной школьной лиги по шахматам. Второе и третье места заняли СОШ № 4 и 8 соответственно, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В матчах за призовые места участвовали шесть игроков от каждой из четырех команд-финалистов. Звание чемпиона Балашихинской школьной лиги (БШЛ) по шахматам завоевала команда школы № 3.

Заключительные игры БШЛ по шахматам прошли в Ледовом дворце «Арена «Балашиха».

Уникальный спортивный проект школьной спортивной лиги был разработан и запущен в 2023 году в городском округе Балашиха по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Это первый подобный проект в Подмосковье. В нем принимают участие 29 общеобразовательных школ. Общее количество участников проекта насчитывает более 1,5 тыс. человек.

На сегодняшний день уже проведено свыше 2 тыс. игр по четырем видам спорта: баскетбол 3×3, волейбол, шахматы и мини-футбол. Результаты всех соревнований идут в общий школьный зачет.

После определения победителей и призеров по всем видам спорта будет определен абсолютный чемпион первого сезона БШЛ 2023/2024.

Актуальную информацию о проекте можно узнать в Telegram-канале Балашихинской школьной лиги и на официальном сайте проекта.

Мероприятия школьной спортивной лиги проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.