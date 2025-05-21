Команда Шатуры завоевала бронзовые медали на областном туристическом слете
Фото - © Иван Сапрыкин
Спортивно-туристский слет педагогов Московской области «Профсоюзная маевка — 2025» прошел в минувшие выходные. Команда из Шатуры завоевала бронзовые медали, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
«Наша команда участвовала во всех конкурсах и добилась значительных успехов. Мы заняли первое место в категориях «Туристская кухня», «Вязка туристских узлов» и «Песни Победы», причем победители в последнем соревновании определялись голосованием самих участников. Мы также заняли второе место в конкурсе бивуаков», — сообщил учитель физкультуры шатурской школы № 4 Иван Сапрыкин.
Благодаря отличной подготовке, командному духу и вниманию участников, команда из Шатуры заняла третье место в общем зачете.
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