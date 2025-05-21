Команда Шатуры завоевала бронзовые медали на областном туристическом слете

«Наша команда участвовала во всех конкурсах и добилась значительных успехов. Мы заняли первое место в категориях «Туристская кухня», «Вязка туристских узлов» и «Песни Победы», причем победители в последнем соревновании определялись голосованием самих участников. Мы также заняли второе место в конкурсе бивуаков», — сообщил учитель физкультуры шатурской школы № 4 Иван Сапрыкин.

Благодаря отличной подготовке, командному духу и вниманию участников, команда из Шатуры заняла третье место в общем зачете.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.