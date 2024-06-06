Команда РАНХиГС из Красногорска стала обладателем бронзовых медалей открытого чемпионата студенческой хоккейной лиги

сегодня в 19:36

В матче за третье место Большого Кубка наши хоккеисты встретились с представителями РГСУ из Москвы и одержали победу со счетом 5:2. В прошлом сезоне команда РАНХиГС не попала в тройку лучших из восьми участников, но в этом году среди 35 участников чемпионата стала бронзовым призером, сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.

Самая молодая команда открытого чемпионата СХЛ Москвы и Московской области — «Армада» из Одинцовского г. о. стала серебряным призером в Малом Кубке, а замкнули призовую тройку еще одни представители Московской области — хоккеисты Губернского колледжа из г. о. Серпухов.

Напомним, что Подмосковье в розыгрыше Большого Кубка представляли семь команд из Клина, Чехова, Красногорска, Воскресенска, Электростали, Балашихи и Мытищ.

Соревнования проводились в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.