Команда правительства Подмосковья выиграла Кубок органов госвласти по футболу

​Коллектив правительства Московской области занял первое место на Кубке органов государственной власти по футболу. Турнир был приурочен к празднованию Дня России, который отмечается 12 июня, сообщает пресс-служба министерства физический культуры и спорта Подмосковья.

Команда региона провела весь турнир без поражений, при этом лишь единожды сыграв вничью с представителями администрации президента РФ. В розыгрыше Кубка приняли участие шесть команд: правительство РФ, администрация президента РФ, сборная Совета Федерации и Госдумы Федерального собрания РФ, правительство Москвы, правительство Санкт-Петербурга и правительство Московской области. Матчи проводились по круговой системе.

​«В этом году футбольной команде правительства Московской области, команде губернатора, исполнилось 10 лет. Конечно, в наш юбилейный год мы просто не могли не забрать Кубок. Это уже четвертая наша победа. Четвертый раз мы становимся обладателями этого трофея за все время существования этого Кубка, который раньше назывался Кубком Госдумы. Спасибо всей нашей замечательной команде, которая не сдается и не отступает. Всех с победой», — поделился эмоциями руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов, выступавший за подмосковную команду.

​По итогам турнира лучшим игрокам были вручены специальные призы. Представители подмосковной команды удостоились двух персональных наград: лучшим снайпером Кубка стал Алексей Житников, а Андрей Еременко был признан лучшим защитником.

Соревнования прошли 7 июня на территории олимпийского комплекса «Лужники». Кубок органов государственной власти по футболу разыгрывается ежегодно в целях пропаганды здорового образа жизни, а также укрепления дружеских связей между представителями высших законодательных и исполнительных органов государственной власти России.

Мероприятие состоялось в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.