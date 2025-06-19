Команда подольского Климовска победила на Областном фестивале по плаванию среди инвалидов

Команда микрорайона Климовск заняла первое место на Областном фестивале по плаванию среди людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в Подольске. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Фестиваль проходит с 2017 года, за это время он уже стал традиционным. В Универсально-спортивном центре «Юность» состязались 30 человек из Видного, Серпухова, Волоколамска, Домодедова и Подольска. Всего в заплывах приняло участие пять команд.

Пловцы с общими заболеваниями преодолели дистанцию в 50 метров, а с поражением опорно-двигательного аппарата — дистанцию в 25 метров.

На торжественном открытии фестиваля спортсменов приветствовали депутат Мособлдумы Павел Максимович, председатель Совета местных организаций Всероссийского общества инвалидов Наталья Ращина, депутат Совета депутатов, директор УСЦ «Юность» Олег Паскарь и председатель Климовской местной организации инвалидов Г. о. Подольск Алексей Сомсиков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.