Команда Подольска завоевала золото на соревнованиях фестиваля адаптивного спорта

Команда Подольска «Корсар-Спорт» завоевала золото на соревнованиях фестиваля адаптивного спорта в физкультурно-спортивном комплексе «Заречье» в командном зачете. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Состязания посвятили 20-летию создания физкультурно-спортивного клуба инвалидов «Корсар-Спорт».

В фестивале приняли участие 38 спортсменов из Подольска и других городов региона, а также участники СВО, проходящие реабилитацию в Центре социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки».

Во время фестиваля прошли соревнования по дартсу, корнхоллу, шаффлборду, новусу, настольной игре жульбак.

«Участники СВО впервые побывали на таких соревнованиях и показали хорошие результаты. Ветераны высказали желание и далее участвовать в подобных мероприятиях», — сказал директор ФСКИ «Корсар-Спорт» Сергей Брагин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.