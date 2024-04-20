Команда Подмосковья на первенстве и чемпионате России по плаванию завоевала 32 медали

Сборная Московской области завоевала 32 медали на первенстве и чемпионате России по плаванию спорта лиц с интеллектуальными нарушениями. В копилке сборной региона 7 золотых, 12 серебряных и 13 бронзовых наград, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Победителями чемпионата России стали: Алексей Дегтярев (50 м, 200 м и 400 м вольным стилем и 200 м комплексным плаванием) и Леонид Стельмухов (100 м брассом). Кроме того, оба подмосковных спортсмена завоевали серебряные медали: Леонид Стельмухов на дистанции 50 м брассом, а Алексей Дегтярев в стартах на 50 м и 100 м на спине. Бронзовую медаль национального чемпионата завоевал Леонид Стельмухов в соревнованиях на дистанции 100 м баттерфляем.

В рамках первенства России золотую медаль завоевал спортсмен Александр Иванов, который блестяще выступил в стартах на 100 м и 200 м на спине.

Серебряными призерами первенства стали: Инесса Казакова (50 м, 100 м и 200 на спине и 100 м баттерфляем) и Степан Бобейка (200 м на спине). Кроме того, квартет Анастасия Львова, Инесса Казакова, Степан Бобейка и Александр Иванов стал обладателем серебряных медалей в эстафете 4×100 м вольным стилем.

«Бронзу» первенства привезли: Илья Ерофеев (50 м брассом, 50 м и 200 м вольным стилем), Арина Кузьмина (50 м и 100 м брассом, 200 м вольным стилем), Анастасия Львова (50 м брассом и 200 м вольным стилем), Николай Генералов (200 м брассом), Инесса Казакова (50 м баттерфляем), Степан Бобейка (100 м на спине) и Дарья Гришина (50 м на спине).

К соревнованиям подмосковных спортсменов готовили тренеры Ольга Хило, Мария Бояджиева и Павел Генералов.

Чемпионат и первенство России по плаванию (спорт ЛИН) прошли с 10 по 14 апреля 2024 года во Дворце водных видов спорта в Йошкар-Оле.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.