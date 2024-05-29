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Команда «Патриоты Каширы» победила в региональном этапе игры «Зарница 2.0», передает пресс-служба администрации городского округа.

27 мая в Мытищах прошкл дополнительный региональный этап игры «Зарница 2.0». В Государственном университете просвещения активисты Первых состязались в строевой подготовке, кибербезопасности, оказании первой помощи. Также ребята преодолевали полосу препятствий, собирали и разбирали автоматы, и показывали знания истории.

В старшем звене лучшими стала команда «Патриоты Каширы» Барабановской школы (отделение Кашира-8).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.