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Команда наших гимнастов Наро-Фоминска вошла в тройку сильнейших в России

Грандиозный Всероссийский фестиваль «Лига Гимнастики 2025» собрал в Сочи, в «Сириус-Арена» рекордное количество участников — 1265 юных спортсменов со всей страны. Спортивную школу «ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ» представляли 22 человека, сообщила пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа.

Команда юных спортсменов показала блестящий результат, завоевав бронзовую медаль в командном зачёте среди мальчиков 2016–2017 гг. р., в программе 2 юношеского разряда. На пьедестал поднялись Григорий Никоноров, Аким Безруков, Кристиан Ситников и Никита Арчаков.

На фоне такой невероятной конкуренции, воспитанник Наро-Фоминской спортивной школы «Трудовые резервы» Абдулбасир Умалатов вошёл в шестеерку сильнейших гимнастов в своей возрастной категории.

Глава округа Роман Шамнэ отметил, что этот выдающийся результат — заслуга не только талантливых спортсменов, но и их наставника Константина Блошенко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.