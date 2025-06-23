Команда мкр Кутузово Подольска победила в спартакиаде по плаванию

В Подольске определили лучших пловцов на спартакиаде по месту жительства. Первое место в смешанной эстафете 4×50 м заняла команда микрорайона Кутузово с результатом 2 минуты 10,32 секунды, сообщает пресс-служба администрации округа.

Спортивное событие состоялось в Универсальном спортивном центре «Юность», где прошли командные состязания в рамках IX Комплексной спартакиады по месту жительства.

В бассейне УСЦ «Юность» развернулась борьба в смешанной эстафете 4×50 метров. Каждая команда состояла из двух женщин и двух мужчин, которые демонстрировали мастерство и слаженность в водной стихии.

По итогам напряженной борьбы победила команда «Кутузово» с результатом 2 минуты 10,32 секунды, второе место у команды Дубровиц с результатом 2 минуты 15,28 секунды, третье у сборной микрорайонов Высотный и Ивановский с результатом 2 минуты 19,02 секунды.

Победителей и призеров наградили кубками, медалями и почетными грамотами.

Следующее спортивное состязания в рамках спартакиады состоится 30 августа. На этот раз соперничество развернется на пляжных кортах, где женщины поборются за медали в пляжном волейболе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) „50 умных ФОКов“. Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.