Команда лицея победила в волейбольном турнире в Реутове

Финал турнира по волейболу среди юношей Единой школьной лиги прошел 11 марта в спортивной школе «Приалит» в Реутове. За победу боролись команды четырех образовательных учреждений округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В решающем матче встретились волейболисты лицея и школы №6. С небольшим отрывом победу одержала команда лицея, став победителем Единой школьной лиги по волейболу среди юношей.

Третье место заняли спортсмены гимназии, которые обыграли команду школы №4.

«В перерывах совещались с ребятами, обсудили тактику игры с соперниками. В этом году команда начала заниматься волейболом интенсивнее — упор делаем на владение мячом при атаке. В секцию приходят порядка 70 человек — младшая, средняя и старшие группы», — пояснил тренер по волейболу, учитель физкультуры гимназии Реутова Сергей Оськин.

Проект «Школьная лига Московской области» стартовал в октябре 2024 года по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В нем уже приняли участие более 650 школ и около 50 тысяч юных спортсменов из 56 муниципальных округов. Организаторы отмечают, что турнир способствует укреплению здоровья школьников и популяризации спорта среди молодежи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.