Команда Khimki Power выиграла международный турнир по баскетболу 3х3 в Белоруссии

Мужская команда Khimki Power из Подмосковья одержала победу на международном турнире по баскетболу 3х3 Palova-Snowball имени Николая Ермашова, который прошел 14 и 15 февраля 2026 года в Белоруссии, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В полуфинале турнира подопечные Даниила Абрамовского обыграли сборную Белоруссии, а в финале одержали победу над российской командой Alfa Rocket team. Оба матча завершились с минимальным преимуществом, исход встреч решался в последние секунды.

В составе Khimki Power выступали Илья Рожков, Егор Захаров, Иван Чиганов и Владимир Соловьев (Химки, ЦСП №5). Владимир Соловьев был признан самым ценным игроком турнира и получил приз MVP.

Второе место заняла команда Alfa Rocket team, бронзовые медали достались коллективу «Беларусь». В соревнованиях приняли участие восемь мужских команд из Китая, Азербайджана, России и Беларуси.

Международный турнир Palova-Snowball 3х3 имени Николая Ермашова проводится ежегодно и собирает сильнейшие команды региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) «50 умных ФОКов». Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.