сегодня в 13:08

Команда из Жуковского завоевала бронзу на соревнованиях «Золотая шайба»

С 14 по 20 мая в Химках, на базе учебно-тренировочного центра «Новогорск», прошел суперфинал Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» среди команд юношей 2012–2013 гг. р. Подмосковье на этих соревнованиях представила команда «Метеор» из Жуковского. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Всего же за кубок соревнований боролись 304 участника, 16 команд из 12 регионов России: Московской, Амурской, Архангельской, Нижегородской, Ярославской, Воронежской, Калининградской областей, Санкт-Петербурга, Пермского, Приморского, Хабаровского краев, ЯНАО.

По итогам суперфинала команда из подмосковного Жуковского заняла третье место. Тренером ребят из «Метеора» является Артем Рыбин. Первое место на соревнованиях заняла команда из Нижегородской области, серебро взяла команда из Архангельской области.

Ранее жуковская юношеская команда «Метеор» стала победителем Всероссийского этапа «Золотая шайба», который проходил в Волгоградской области. Команда из Жуковского выиграла у соперников из Воронежской области со счетом 6: 5 и поднялась на первое место в турнирной таблице III-его этапа Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» 2012–2013 гг. р.

Благодаря победе хоккейный клуб «Метеор» завоевала путевку на суперфинал Всероссийских юношеских соревнований по хоккею «Золотая шайба».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.