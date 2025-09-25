Команда из Раменского округа заняла третье место в международном турнире по гольфу

Это ежегодная серия детских турниров по гольфу, направленная на развитие молодежного спорта в Московской области и за ее пределами.

Участие в соревнованиях среди школьных команд принял спортивный клуб «Олимпионик» Власовской школы № 13 Раменского муниципального округа.

Наши юные гольфисты показали себя на достойном уровне, замкнув призовую тройку с результатом 127 ударов. В зачет команды шла сумма обязательного результата тренера и двух лучших результатов из четырех игроков.

Команду из Раменского округа подготовил учитель физической культуры Владимир Андреевич Рязанов. Призовое место подтвердило высокий уровень подготовки юных спортсменов из Подмосковья.

Мероприятие подтвердило свой международный статус, собрав 17 лучших школьных команд Подмосковья и 32 юниора, включая приглашенную делегацию — 9 гольфистов из Белоруссии. Мероприятие проводилось в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». В этом году еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«„Открытый стадион“ дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.