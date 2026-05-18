Команда из Подмосковья завоевала бронзу Кубка Третьяка

Хоккеисты «Красной Машины Юниор» из Красногорска стали бронзовыми призерами всероссийского турнира среди юниоров до 12 лет «Кубок Владислава Третьяка». В матче за третье место подмосковная команда обыграла челябинский «Трактор» со счетом 7:4, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В финале турнира московский «Спартак» победил петербургский клуб «Армия СКА» и стал чемпионом соревнований. «Кубок Владислава Третьяка» проходил с 11 по 17 мая в Москве и Красногорске на аренах спорткомплекса «Красная Машина Молодежка» и «Старт Арена». В нем участвовали 12 сильнейших команд U12 из России и Белоруссии.

Лучшим бомбардиром турнира признан нападающий подмосковной команды Артем Зверев, набравший 18 очков (12 шайб и 6 передач) в шести матчах. Самым ценным игроком стал Артем Султангареев с 16 очками (5+11). Роман Ротенберг получил награды «Самый юный талант» и «Лучшее игровое мышление».

Индивидуальные призы вручили президент федерации хоккея России Владислав Третьяк, представители общественных и деловых организаций, а также главный тренер сборной «Россия 25» и первый вице-президент федерации хоккея России Роман Ротенберг.

Кубок Владислава Третьяка проводится с 1999 года и считается одним из самых престижных детско-юношеских турниров страны. В разные годы через него прошли Михаил Григоренко, Андрей Василевский, Антон Слепышев и другие известные хоккеисты. Соревнования организованы в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость Ледового дворца в Воскресенске, так как в округе очень популярен хоккей.

«Обращаю ваше (глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов — ред.) внимание, что при поддержке федерального министерства спорта поддержан ряд объектов, в частности, воскресенский большой Ледовый дворец», — сказал Андрей Воробьев.