Команда из Подмосковья стала бронзовым призером чемпионата РФ по спидвею

Подмосковные спортсмены Алексей Симиков и Иван Симиков стали бронзовыми призерами этапа I лиги командного чемпионата России по гонкам на гаревой дорожке (спидвею), сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Мотогонщики из Люберец, представляющие команду СТК «Galaxy», заняли третье место в рамках I этапа лиги командного чемпионата России по спидвею. Спортсмены тренируются в Люберцах под руководством Олега Маслова и Станислава Кутузова.

Победителями этапа стали спортсмены из Башкирии, представляющие команду «Алтын-мото». Серебро у новосибирского тандема «Спидвей-Триумф».

В соревнованиях приняли участие более 20 гонщиков из Москвы, Башкирии, Тольятти, Новосибирска, Владивостока, Стерлитамака, Салавата, Саратовской и Московской областей.

Первенство России в классе 250 куб. см среди юношей 13-17 лет и этап I лиги командного чемпионата России по гонкам на гаревой дорожке (спидвею) прошел на стадионе «Нефтяник» в городе Октябрьский (Республика Башкортостан) 5 и 6 июля 2025 года в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.