Воспитанники центра допризывной подготовки молодежи Богородского округа победили на открытых соревнованиях по скалолазанию «Осенняя вершина» 17 ноября в Мытищах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования за кубок председателя регионального отделения ДОСААФ России прошли на Мытищинском скалодроме. В них участвовали команды из восточного и северо-восточного Подмосковья. Для многих эта площадка была хорошо знакома, а уровень подготовки участников был близок к профессиональному.

Программа включала несколько этапов. Участники выполняли обвязку индивидуальной страховочной системы, вязали туристические узлы, демонстрировали знание основ первой помощи и соревновались на скалодроме. Испытания требовали скорости, точности, технической подготовки и собранности.

Команда центра допризывной подготовки молодежи (Дома Юнармии) Богородского округа в прошлом году заняла второе место, а в этот раз завоевала золото. Максим Зимин также стал первым в личном зачете по скоростному лазанию.

В состав команды вошли капитан Ольга Блохина и Максим Зимин из центра образования № 9, Виктория Грачева из центра образования № 10 и Всеволод Уткин из центра образования № 5. Кубок победителям вручил председатель ДОСААФ Московской области Виктор Евсюков.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.