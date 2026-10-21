Команда из Ногинска подала заявку на участие в Ночной хоккейной лиге

Команда «Александр Невский» проходит регистрационные процедуры для участия в новом сезоне. Организаторы формируют график игр и утвердят окончательный календарь после завершения всех процедур.

В новом сезоне Ночной хоккейной лиги Московской области участвуют 56 команд — более 1300 хоккеистов-любителей в возрасте от 18 лет. Открытие состоялось на Ледовой арене в Сергиевом Посаде.

Соревнования проходят в трех дивизионах. В «Лиге Надежды» выступают 40 команд, разделенных на конференции «Север», «Юг», «Восток» и «Запад». В «Лиге Мечты» — девять команд, в которых вместе с любителями могут играть воспитанники хоккейных школ. Еще семь команд участвуют в дивизионе «Любитель 50+».

Первый этап — региональные чемпионаты в субъектах России — проходит с сентября по март. В мае победители каждого дивизиона из всех регионов встречаются на Фестивале хоккея в Сочи.

«Александр Невский» объединяет хоккеистов-любителей разных возрастов. Средний возраст игроков — 30 лет. Многие имеют семьи и воспитывают детей. Несмотря на работу, общественную нагрузку и повседневные заботы, участники регулярно тренируются, чтобы играть слаженно.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.